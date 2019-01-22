Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın Kaza Kurbanı Oldu

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın Kaza Kurbanı Oldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sigara dağıtımı yapan aracın çarptığı 27 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın Kaza Kurbanı Oldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sigara dağıtımı yapan aracın çarptığı 27 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Hasbahçe Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada Ali A.'nin idaresindeki 07 NZJ 62 plakalı sigara dağıtımı yapan araç, yolun karşına geçmek isteyen Sibel Sorguç'a (27) çarptı. Yola savrulan Sorguç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sorguç, ambulansla götürüldüğü Anadolu Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahrikat başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı

Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:24:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın Kaza Kurbanı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]