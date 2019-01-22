Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın Kaza Kurbanı Oldu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sigara dağıtımı yapan aracın çarptığı 27 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken sigara dağıtımı yapan aracın çarptığı 27 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.
Dün akşam saat 20.30 sıralarında Hasbahçe Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada Ali A.'nin idaresindeki 07 NZJ 62 plakalı sigara dağıtımı yapan araç, yolun karşına geçmek isteyen Sibel Sorguç'a (27) çarptı. Yola savrulan Sorguç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sorguç, ambulansla götürüldüğü Anadolu Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis
olayla ilgili tahrikat başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:48 Kaynak: İHA
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