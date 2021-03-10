Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan genç kızdan acı haber - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan genç kızdan acı haber

10.03.2021 17:07
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan genç kızdan acı haber, System.String[]

Bodrum'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde meydana gelen kazada, Konacık Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçen 19 yaşındaki Gamze Çetinkaya'ya, Turgutreis Bodrum karayolunda seyreden F.H. idaresindeki bir otomobil çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır şekilde yaralanan Gamze Çetinkaya, Bodrum'da özel bir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, bugün yaşam savaşını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Gamze'nin cenazesini önce Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği, ardından da memleketi Aydın'ın Karacasu İlçesi Alemler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Babası Mustafa Çetinkaya'nın Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Gamze için sosyal medya hesabından taziye dileklerini paylaşan Başkan Ahmet Aras, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizin kızı Gamze Çetinkaya kardeşimizi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Gamze kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan genç kızdan acı haber

Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan genç kızdan acı haber - Son Dakika


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