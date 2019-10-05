Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralıESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısında geçmek isterken tramvayın çarptığı genç yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısında geçmek isterken tramvayın çarptığı genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında Barış Zeyce (19), evine gitmek üzere elinde aldığı sebze poşetleriyle yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada tramvay, karşıya geçmek isteyen Zeyne'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Daha sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle tramvay vatmanına büyük tepki gösterirken ekipler de olay yerinde trafiğin akışını sağladı. Tramvay seferlerinde de kaza dolayısıyla kısa süreli gecikme yaşandı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralı

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi
Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 02:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen gence Tramvay çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]