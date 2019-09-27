Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü
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Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü

27 dakika önce

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, bir aracın çarpması ile yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü, System.String[]

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, bir aracın çarpması ile yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç D.'nin kullandığı 28 NG 656 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan Mustafa (69) ve ağabeyi Bayram Özçam'a (74) çarptı. Kazada yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayram Özçam'ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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