Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Araba Çarptı
13 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araba çarptı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araba çarptı. Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpma sonrası kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının karşıya geçerken otomobilin çarpması gözüküyor. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:02 Kaynak: İHA
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