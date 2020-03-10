Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı

6 saat önce

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı Yaralı kadın için vatandaşlar seferber oldu Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafif ticari araç çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı

Yaralı kadın için vatandaşlar seferber oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafif ticari araç çarptı. Ölümden dönen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen İHH arama kurtarma ekibinde sorumlu Yavuz Bayram yaptı.

Alınan bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hayrettin Ö. idaresindeki 16 CVU 06 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Bahtlı C. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın önce arabanın ön camına çarptı ardından yere düştü. Ölümden dönen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

O sırada ilk yardımı kaza yerinden geçen İHH arama kurtarma ekibinden sorumlu Yavuz Bayram yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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