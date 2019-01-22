Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi istikametinden Akçakoca ilçesi istikametine seyir halinde olan Mesut A. idaresindeki 54 PR 157 plakalı otomobil sürücü Caferiye Mahallesi'ne geldiğinde, yaya olarak yolun karşı istikametine geçmek isteyen Necla Aydın'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa
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