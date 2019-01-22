Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.
Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi istikametinden Akçakoca
ilçesi istikametine seyir halinde olan Mesut A. idaresindeki 54 PR
157 plakalı otomobil sürücü Caferiye Mahallesi'ne geldiğinde, yaya olarak yolun karşı istikametine geçmek isteyen Necla Aydın
'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:31 Kaynak: İHA
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