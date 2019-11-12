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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ö. idaresinde ki 67 AAN 322 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semran Yılmaz'a(46) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Semran Yılmaz ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
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