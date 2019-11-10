Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.


Kaza, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okumuş olduğu Bolaman Anadolu Lisesindeki 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bitimi sonrası okuldan arkadaşları ile dolmuşa binen Defne Kuş isimli öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda indikten sonra yolun karşısına karşıdan karşıya geçtiği esnada Vahit Ç. yönetimindeki 52 LM 976 kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan öğrenci çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 20 dakika trafiği tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü
Gürgentepeli öğrenciler atletizmdeki başarılarıyla fırtına estiriyor Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye kamyonet çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]