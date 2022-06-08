Edinilen bilgiye göre kaza Kamil Kara Bulvarı üzeri belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Bulvar üzerinden yolu karşı tarafına geçmeye çalışan lise öğrencisi kıza, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrası olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kamil Kara Bulvarı, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı - Son Dakika

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