Yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen canından oldu - Son Dakika

Siirt'te yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Cengiz Elma adlı öğretmen yolun karşı tarafına geçmek istedi. Elma, karşıya geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Elma, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Elma, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT