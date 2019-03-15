Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölüERZURUM - Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü
ERZURUM - Erzurum
'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, Çat
yolu üzerinde yer alan atlama kulelerini önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasına darbe alan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde refüj ve yol temizliği yapan belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 112 ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:13 Kaynak: İHA
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