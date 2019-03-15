Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölüERZURUM - Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü

ERZURUM - Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, Çat yolu üzerinde yer alan atlama kulelerini önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasına darbe alan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde refüj ve yol temizliği yapan belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 112 ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Erzurum, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]