Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

37 dakika önce

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe araç çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe araç çarptı. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden biri tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç D.'nin kullandığı 28 NG 656 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Özçam (69) ve ağabeyi Bayram Özçam'a (74) çarptı. Kazada yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayram Özçam yapılan müdahalelere rağmen tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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