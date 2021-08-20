Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki adam, kamyonetin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametinde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 FAF 59 plakalı Ford marka kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Yaşar Semih Devran isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce sürüklendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesi sonrasında yaşlı adamın cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.