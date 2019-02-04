Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Araba Çarptı

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Araba Çarptı

41 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Araba Çarptı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Şehiriçi Köprü istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 67 SK 297 plakalı otomobil, terminal önüne geldiği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 86 yaşındaki Hüseyin A.'ya çarptı. Yere düşerek kafasına aldığı darbe ile yaralanan yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından yaralanan Hüseyin A., ambulansla Ereğli Özel Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süreliğine polis trafiği tek şeritten verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa
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