Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Araba Çarptı
41 dakika önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka
Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Şehiriçi Köprü istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 67 SK 297 plakalı otomobil, terminal önüne geldiği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 86 yaşındaki Hüseyin A.'ya çarptı. Yere düşerek kafasına aldığı darbe ile yaralanan yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından yaralanan Hüseyin A., ambulansla Ereğli Özel Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süreliğine polis trafiği tek şeritten verdi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı