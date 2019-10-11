Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

29 dakika önce

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptıANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akyurt'ta Çankırı Devlet Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki P.Ç. isimli vatandaşa kamyon çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine ambulans ve emniyet ekipleri olay yerine intikal ederken P.Ç.'nin çarpmanın etkisiyle yaşamını kaybettiği belirlendi. 06 DK 3464 plakalı kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

Ankara, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:20:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]