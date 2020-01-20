Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı'ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor
2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]