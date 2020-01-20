Son Dakika › 3. Sayfa › Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu - Son Dakika
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı'ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı