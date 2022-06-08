YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

08.06.2022 01:21
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

BASIN Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

BASIN Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 23.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DVY 881 plakalı otomobil, Basın Ekspres Yolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş metrelerce sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SÜRÜCÜ İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu, İstanbul Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, otomobilde çekici ile otoparka çekildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Basın Ekspres Yolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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