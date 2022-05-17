Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı

17.05.2022 09:24
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı

Bursa'daki kazalar trafik kameralarına yansıdı.

Bursa'daki kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir yayaya, kavşaktan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması anbean görüntülendi. Diğer yandan, kontrolden çıkan taksi aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da meydana gelen kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşıya geçmek isteyen kadına, otobüsü sollayarak gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Diğer yandan, seyir halinde giden taksi sürücüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. - BURSA

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı

YORUMLAR
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Büyükşehirlerde otomobiller artık saatlik kiralanıyor Büyükşehirlerde otomobiller artık saatlik kiralanıyor

Otomobil, Taksi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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