Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.U. idaresindeki 67 UG 728 plakalı otomobil Hatip Camii istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Ş.D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 ekipleri Ş.D.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ş.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken sürücü B.U. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK