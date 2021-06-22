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MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika

MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ

22.06.2021 14:56

MARDİN'de, yolun karşısına geçmekte zorlanan 11 yaşındaki Helin'e destek olan toplu taşıma sürücüsü Hadi Aras, Vali Mahmut Demirtaş, tarafından ödüllendirildi.

MARDİN'de, yolun karşısına geçmekte zorlanan 11 yaşındaki Helin'e destek olan toplu taşıma sürücüsü Hadi Aras, Vali Mahmut Demirtaş, tarafından ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde yolcu otobüsü şoförü olarak görev yapan Hadi Aras, 16 Haziran günü saat 21.30 sıralarında iş çıkışı eve dönerken, Mardin- Kızıltepe yolunda kız çocuğunun, yoğun trafik akışının arasından karşıya geçmeye çalıştığını fark etti. Kullandığı otobüsü durduran Hadi Aras, yoldaki kız çocuğuna gece karanlığında neden dışarıda olduğunu ve ailesinin nerede olduğunu sordu. İsminin Helin olduğunu söyleyen kız çocuğu, ebeveynlerinin yolun 500 metre ilerisindeki düğünde olduğunu belirtti. Bunun üzerine Hadi Aras, düğün salonuna giderek kızı ailesine teslim etti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Hadi Aras'ı makamında ağırlayarak, yaptığı duyarlı davranıştan ötürü ödüllendirdi. Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, bir süre önce Nusaybin ilçesinde 2 genç öğretmenin yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Hadi kardeşimizin bu ince davranışı karşısında, sessiz kalamazdık. Gece vaktinde araçların hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu caddede, küçük kız çocuğu tek başına karşıdan karşıya geçmeye çalışıyormuş. Hadi kardeşimiz aracını sağa çekip, kız çocuğunu düğün salonundaki annesine teslim etmiş. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutluyorum" dedi.

Hadi Aras ise, "Kızın babasını görmedim bile. Helin, annesinden habersiz caddeye çıkıp oynuyormuş. Annesi olup bitenlerden habersizdi. Durumu ona anlattım. Çocuğuna sahip çıkmasını istedim" diye konuştu.

Hadi Aras'ın kara yolunda Helin'e destek olma anı ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Helin'in karayolunda yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada yaşadığı zorlu anlar yer aldı.

MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ
MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE ZORLANAN HELİN'E DESTEK OLAN ŞOFÖR, ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika


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