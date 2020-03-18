Yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki şahsa otomobil çaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki şahsa otomobil çaptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki şahsa otomobil çaptı

6 saat önce

Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı bir şahıs hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki şahsa otomobil çaptı, System.String[]

Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı bir şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay Fevzi Çakmak Mahallesi Hatboyu-3 Caddesinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde Nihat Yılmaz (83) isimli şahıs, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.S. idaresindeki otomobil kendisine çarptı. Meydana gelen kazada metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyen 83 yaşındaki Nihat Yılmaz hayatını kaybetti.


Öte yandan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kaza hakkında soruşmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Fevzi Çakmak Mahallesi, Nihat Yılmaz, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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