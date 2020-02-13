Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı

19 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Bozkurt (44) ve kızı Miray (14) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Bozkurt (44) ve kızı Miray (14) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Ereğli- Devrek yolunda meydana geldi. Hüseyin Çakır yönetimindeki 35 FR 668 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Bozkurt ve kızı Miray'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aynur Bozkurt ve kızı Miray, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ

Polis ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücü Hüseyin Çakır'a alkol kontrolü yapmak istedi. Çakır, alkometreye üflemeyi kabul etmeyince ilgili yasa gereği ehliyetine el konuldu. Çakır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.


Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:47 Kaynak: DHA
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