Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı

6 saat önce

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı, System.String[]

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmeden önce maske taktı.


Kaza, saat 14: 30 Bayrampaşa O-3 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği öğrenilemeyen bir şahsa, Aksaray istikametinden Edirne istikametine seyir halinde olan Ogün G., idaresindeki 34 BEU 281 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralanan şahsa konuşturarak sakinleştirmeye çalışırken, sağlık ekipleri gelene kadar yaralanın başından ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa maske takarak ilk müdahalesini yaptı. Kimliği öğrenilemeyen şahıs daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü Ogün G., "Ben geliyordum o sapaktan girdim. Çok da hızlı değildim. Şahıs koşarak geliyordu. Frene bastım ama çarptım" dedi.


Kaza nedeniyle O-3 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan yaralanarak hastaneye kaldırılan şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: İHA

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