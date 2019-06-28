Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı: 1 ölüKİLİS - Kilis'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa otomobil çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı: 1 ölü
KİLİS - Kilis
'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 09.15 sıralarında M.Y. yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki İman El Hammut'a çarptı. Hammut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri gönderildi. İman El Hammut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Polis
kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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