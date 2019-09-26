Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı

35 dakika önce

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarparak kaçtı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı, System.String[]

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarparak kaçtı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ö. (7) isimli kız çocuğuna henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kız çocuğuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, sürücü ve otomobili tespit edebilmek için çalışma başlatırken, tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:14:23. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]