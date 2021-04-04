Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı İSTANBUL - Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.'nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!

CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi

Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam

Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti

Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı

PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti