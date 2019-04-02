Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Tramvay Çarptı
56 dakika önce
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa tramvay çarptı.
Sultangazi
'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa tramvay çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sultangazi ilçesi Eski Edirne
Asfaltı üzerinde tramvay yolunda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Beşir Zeyd (10) gelen tramvayı fark edemedi. Tramvay sürücüsünün çaldığı kornayı kulağındaki kulaklıktan dolayı duymayan 10 yaşındaki çocuğa tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Serdar Ünal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:01 Kaynak: İHA
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