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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk kazada ağır yaralandı

1 saat önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk kazada ağır yaralandıZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesi Huzur kent mevkinde yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk kazada ağır yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesi Huzur kent mevkinde yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. Metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Zonguldak Alaplı Kılçak Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki İsmail T.'ya, Ö. Akbıyık. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan İsmail T. yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 Yaşındaki Çocuğu ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşinin geçirdiği kazayı anlatan kardeşi Hakan T.,"Biz kardeşimle karşıdan bu tarafa geçerken hızla gelen Otomobil çarptı. o da gelen otomobili görmedi" diye konuştu. Kaza, sonrası yolda yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı.

Zonguldak, Alaplı, Huzur, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
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