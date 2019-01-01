Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kadına Araba Çarptı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaralanan genç kadın hastanelik oldu.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaralanan genç kadın hastanelik oldu.
Kaza, Kocaeli'nin Derince
ilçesi D130 Karayolu Amiral Sağlam Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen Elif Ç. (19) isimli kadına karşı yönden hızla gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 GR 327 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Elif Ç., Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elif Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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