Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kadına Araba Çarptı

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kadına Araba Çarptı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaralanan genç kadın hastanelik oldu.

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kadına Araba Çarptı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaralanan genç kadın hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D130 Karayolu Amiral Sağlam Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen Elif Ç. (19) isimli kadına karşı yönden hızla gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 GR 327 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Elif Ç., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elif Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:31:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kadına Araba Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]