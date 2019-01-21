Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Genç Kıza Minibüsü Altında Can Verdi
1 saat önce
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüsü altında can verdi Genç bir genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüsü altında can verdi Genç
bir genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
DENİZLİ - Denizli
'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Merkezefendi
ilçesi Sarayköy
Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet K.yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Cesedin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Minibüs sürücüsü Hidayet K. ise gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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