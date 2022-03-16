Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

16.03.2022 13:53

Son dakika haber: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Silivri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Silivri Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Huysal'a seyir halindeki özel bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinin kırıldığı öğrenildi. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

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SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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