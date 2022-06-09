Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

09.06.2022 11:41

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Karasu- Kocaali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki F.K., Kocaali istikametinden gelen Fiat marka otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement