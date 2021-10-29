Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı - Son Dakika

Bartın merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Özel İdare kavşağından Ağdacı istikametine gitmekte olan E.Y. idaresindeki 74 AZ 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.A. ve kardeşi 6 yaşındaki K.A.'ya çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpma anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada ağır yaralanan K.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kardeş daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.