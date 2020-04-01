Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın lokomotifin altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın lokomotifin altında kaldı: 1 ölü

KARABÜK - Karabük'te, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki kadına tren çarptı. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te Elif Kalkancı isimli kadına; tren raylarından karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler H.M ve T.N idaresindeki manevra yapan lokomotif talihsiz kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lokomotifin altında kalan kadın yaklaşık 30 metre sürüklendi. Bir müddet sonra demir yollarında çalışan bir işçi kadının hareketsiz halde yattığını fark etmesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, iki makinist ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.