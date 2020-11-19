Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

19.11.2020 20:33
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolu Hacıhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Galip Sinan Özdemir yönetimindeki 34 FR 0947 plakalı cip yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Gebze, Kadın, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü - Son Dakika


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