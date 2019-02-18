Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Altına Kalarak Can Verdi

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Altına Kalarak Can Verdi

17 dakika önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin altına kalarak can verdiSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin altına kalarak can verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pirahmetler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 SL 2209 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Nadire Korucuoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Korucuoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

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