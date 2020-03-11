Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fatih Uyar'ın kullandığı 07 LSP 29 plakalı otomobil, SGK Hizmet binası önünde yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Özarslan isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda kendini yerde bulan ve hafif yaralanan Ayşe Özarslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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