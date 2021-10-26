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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı

26.10.2021 18:08

Zeytinburnu sahil yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına araba çarptı. Çarpma sonrası metrelerce ileri savrulan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kennedy caddesinde saat 19.00 sıralarında 19 Ekim günümeydana gelen olayda, iddiaya göre, 22 yaşındaki Asya Aydos, yolun karşısına geçmek için orta refüje kadar geldi. Yoldan geçen araçları bekleyen Aydos, bir anda karşıya geçmek için yola çıktı.

50 METRE HAVAYA UÇTU

Sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil hızını alamayarak yola çıkan Aydos'a çarptı. Aydos, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre havaya uçarak yere düştü. Kazada ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi o anda çevrede bulunan bir vatandaş yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kadın, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Aydos, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının orta refüje kadar geldiği ve araçların geçmesini beklediği görülüyor. Kadının yola çıkmasıyla seyir halindeki bir otomobil kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın havaya uçarak yere düşüyor. Olayı gören çevredeki esnaf yardıma koşuyor.

"TAHMİNİ 40-50 METRE HAVAYA UÇTU"

Yaşanan kazayı anlatan görgü şahidi Sinan Oruç, "Hanımefendi karşıdan karşıya geçiyordu. İlk üç şeridi geçti. Tam ortaya geldiğinde hafif sağına baktı. Bir araç geçti. Yanlış bilmiyorsam Doblo markaydı. O araç geçtikten sonra yola atladı. Yola atladığında da BMW markalı bir araç hanımefendiye çarptı. Tahmini 40-50 metre havaya uçtu. Yere düştükten sonra zaten nabzı yoktu. Dişleri çıkmıştı. Dizleri dönmüştü" dedi.

"NABIZ YOKTU"

Ambulans ve polisin 2 dakika içinde geldiğini söyleyen Oruç, "Çok hızlı şekilde geldiler ama nabız yoktu. Bizim buradaki bir misafir kalp masajı yapmaya çalıştı ama nabız yoktu. Dişleri çıkmıştı. İç kanamadan hasta vefat etmişti. Bilinçli bir vatandaştı. İlk yardım biliyordu" diye konuştu.

"ÇARPAN ARACIN ŞOFÖRÜ ŞOK GEÇİRDİ"

Çarpan aracın çok hızlı olmadığını dile getiren Oruç, "Karşıdan gelen araç da çok hızlı değildi. Çünkü biz olaya direkt şahit olduk. Karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmesiyle meydana geldi. Çarpan araç kaçamadı, olay yerinde şok geçirdi. Korktu. Ailesi geldi. Sakinleştirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı

Otomobil, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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