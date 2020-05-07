Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosikletin çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosikletin çarptığı kaza kamerada

İSTANBUL - Kartal'da aracını yol kenarına park eden bir kişi, yolda ilerleyen motosikletliyi fark etmeyerek aracından inince kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, aracından inen kişiye çarptı. Motosikletlinin süratli olmaması olası faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz Mart ayında yaşanan olayda, bir kişi aracını yol kenarına park etti. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmeyen kişi kapıyı açıp araçtan inince kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Motosikletin çarptığı kişi yere savruldu. Yere düşen kişi ile motosiklet sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yere düşen adam daha sonra kalkarak oradan uzaklaştı. Motosikletin fazla hızlı olmaması olası bir faciayı önledi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Otomobilin durduğunu gördüm, arabadan beyefendi indi. Karşıya geçerken motosikleti görmedi sanırım, motosiklet çarptı. Çantasıyla birlikte yere düştü. Biraz ağız dalaşı oldu ama bir şey yok. Adam kalkıp tekrar gitti" dedi.