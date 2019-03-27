Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişiye Otomobil Çarptı
1 saat önce
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Şanlıurfa
'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Haliliye
ilçesine bağlı Atatürk
mahallesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Pınar
Ç., sürücüsü öğrenilemeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hasta hanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:29 Kaynak: İHA
Federasyon, Taraftara Cinsel Organını Gösteren Futbolcuya Cezayı Kesti
Yolcu Minibüsü, Seyir Halindeki Kamyonete Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var
Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı
Yaklaşık 35 Milyon Aracın Geçtiği Avrasya Tüneli'nden 1,2 Milyar Lira Getiri Sağlandı