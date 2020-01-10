Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasip Doğan (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasip Doğan (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Servet Y. yönetimindeki 21 TT 0936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasip Doğan'a (60) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Doğan savrularak kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, sürücü Servet Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:22 Kaynak: DHA
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