Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptı

1 saat önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptıGAZİANTEP – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptı

GAZİANTEP – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada Ahmet K. yönetimindeki 27 SK 043 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Merve Halil'e çarptı. Yaralanan kız çocuğu, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Şehitkamil devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna motosiklet çarptı

Devlet Hastanesi, Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
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