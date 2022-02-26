YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

26.02.2022 15:22

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı.

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kızın ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, kazadan sonra soruşturma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen küçük kız, bulvar üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. İddiaya göre ayağında kırık meydana gelen kıza çevrede bulunan vatandaşlar ve çarpan otomobil sürücüsü ilk müdahalede bulundu. Küçük kız, sağlık görevlileri tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde genç kıza aracın hızla vurması ve sürücünün bir süre sonra durması yer aldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidinden geçmek isteyen küçük kızın ölümden döndüğü anlar kamerada Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidinden geçmek isteyen küçük kızın ölümden döndüğü anlar kamerada Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muratpaşa, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:30:44. #1.13#
SON DAKİKA: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement