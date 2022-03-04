Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı

04.03.2022 00:16

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için bakkala giden Ökkeş K. yolun kenarından bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Yolun sol tarafının boş olduğunu gören Ökkeş K. yolun ortasına kadar yürüdükten sonra yolun sağından gelen otomobilin geçmesini bekledi. Bu sırada yolun solundan gelen Kadir K. idaresindeki 46 HF 677 plakalı otomobil Ökkeş K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına savrulan Ökkeş K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Ökkeş K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem Ökkeş K.'nın dikkatsizliği hem de sürücü Kadir K.'nın dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı

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Otomobil, Osmaniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... Hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı - Son Dakika
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