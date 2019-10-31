Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü.
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü.

7 saat önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü...Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç yolun karşına geçmek isteyen 88 yaşındaki Alaattin Taş'a çarptı. Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp hızla yoluna devam etti. Kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastane kaldırıldı.

Ölümden dönen Alaattin Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam böyle ölümden döndü.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
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