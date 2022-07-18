Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

18.07.2022 08:37

Balıkesir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler ise şahsın cansız bedenini morga kaldırdı.

Balıkesir'de Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazadan sonra olay yerinden kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Tenek'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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