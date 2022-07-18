Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Balıkesir'de Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Tenek'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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