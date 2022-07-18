Balıkesir 'de Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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