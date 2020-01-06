Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinde sürücüsü henüz bilinmeyen 78 SJ 146 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Fidan Fındıkçı'ya (74) çarptı. Eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti. Fidan Fındıkçı'nın Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı'nın annesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan, Trabzonspor Kulübü başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı'nın annesi Fidan Fındıkçı'nın elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesine olmak üzere yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:26 Kaynak: İHA
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