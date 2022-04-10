Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

10.04.2022 16:18
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, elektrikli bisikletin çarpması neticesinde yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, elektrikli bisikletin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki elektrikli bisiklet Hamidiye Cami önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya K.R.T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle K.R.T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.R.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

YORUMLAR
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Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı Plakasız motosikletle gezerken kaza yaptı: 1 yaralı

Hamidiye, Bisiklet, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı - Son Dakika


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