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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

46 dakika önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptıKONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram'dan merkez istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 42 SH 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Murat Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Murat Ç., kazada ağır yaralandı. Sürücü M.Ş'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Meram, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:52 Kaynak: İHA
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